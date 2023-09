Esistono gatti più puliti di altri? Tutto ciò che dovresti sapere a riguardo

I felini, proprio come i cani, non sono tutti uguali. Ti stai chiedendo se esistono gatti più puliti di altri? Scopriamolo insieme leggendo il seguente articolo.

Chi convive con un felino, ma anche chi non ha questo piacere, sa benissimo che i gatti sono gli animali più puliti. Siamo tutti a conoscenza della “mania” della pulizia presente nei nostri amici a quattro zampe. Infatti possiamo facilmente notarli trascorrere buona parte della loro giornata a lavarsi, oltre che a riposare.

Ma, tenendo conto che tutte le nostre palle di pelo si leccano spesso, esistono razze di gatti che sono più pulite di altre? Se anche tu sei curioso di scoprirlo, qui di seguito ti diremo secondo il veterinario Carlos Cifuentes qual è la risposta.

Esistono gatti più puliti di altri?

I felini sono da sempre considerati animali molto puliti, infatti possiamo osservarli molto spesso leccarsi le zampe, i fianchi, la coda ed ogni altra parte del corpo. Ma come fanno i gatti ad avere questa mania della pulizia?

La pulizia del felino a 360 gradi è dovuta principalmente alla sua lingua speciale, infatti quest’ultima presenta delle papille a forma di uncino in grado di rimuovere la sporcizia che si accumula sul mantello del nostro amico a quattro zampe. Inoltre anche la saliva contribuisce alla pulizia e alla lucidità del pelo del Micio, stimola la crescita di quest’ultimo e regola il calore corporeo del gatto.

Infine, la capacità dei felini di pulirsi è dovuta anche alla loro flessibilità, infatti grazie a questa caratteristica possono, con la lingua, raggiungere tutte le parti del corpo. Tuttavia la toelettatura non viene svolta dal gatto solo per essere sempre lucido e pulito, ma viene utilizzata anche come antistress, per questo è molto importante non disturbarlo quando si pulisce.

Proprio per la loro ossessione nella pulizia, i nostri amici a quattro zampe tendono ad evitare anche i luoghi sporchi e disordinati. Ciò non vale solo quando il felino vive all’aperto ma anche quando vive in casa con noi. Difatti, molto facilmente possiamo notare la nostra palla di pelo fare i bisogni fuori dalla lettiera quando quest’ultima è sporca, oppure non utilizzare giocattoli sporchi o la cuccia se sporca.

Ma questa mania di pulizia è presente in tutti i gatti? Ci sono razze di gatti più pulite di altre? Secondo il veterinario Carlos Cifuentes i felini di ogni razza, età e taglia tendono a pulirsi da soli e tendono a frequentare luoghi puliti. Quindi se hai deciso di adottare un gatto, sappi che qualsiasi razza tu scelga, quest’ultimo sarà sicuramente pulito e soprattutto pretenderà che il suo ambiente sia sempre pulito.

Gatto pulito, casa pulita

Come abbiamo detto in precedenza, tutte le razze di gatto, di qualsiasi età e dimensione amano trascorrere il loro tempo a pulirsi e soprattutto esigono che il loro ambiente sia pulito. Per questo motivo se hai deciso di adottare un gatto sappi che per far sì che quest’ultimo stia bene sia in salute fisica che mentale è necessario che il suo ambiente sia sempre pulito.

Non si tratta solo del tuo appartamento ma anche degli oggetti che il nostro Micio utilizza. Per questo motivo bisogna fare attenzione a tenere sempre la lettiera del gatto pulita, la sua cuccia pulita, le sue ciotole pulite, ma anche i suoi giocattoli.

Inoltre è molto importante evitare prodotti chimici per la pulizia o effettuare un mix di essi in quanto possono causare diversi problemi al nostro amico a quattro zampe come: