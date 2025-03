Esisteva un’altra, ma negava

Martina Maggiore ha raccontato la sua relazione con Cesare Cremonini, durata circa quattro anni e mezzo, e le ragioni della loro rottura. In un libro dal titolo “Ma che stupida ragazza”, Martina spiega che la storia è iniziata come un sogno, caratterizzata da gioia e passione, ma ha presto rivelato lati oscuri. Affermando di essersi annullata per amore, ha dovuto “ricostruirsi da zero” dopo la fine della relazione.

Martina, in un’intervista, ricorda come inizialmente la loro storia fosse idilliaca, con momenti condivisi come viaggi alle Maldive e supporto durante il primo tour di Cremonini. Tuttavia, la situazione è cambiata quando Martina ha scoperto delle chat compromettenti del cantante con altre donne. Anche se inizialmente ha creduto alle sue scuse, ha affrontato il dolore della scoperta e la dipendenza sentimentale.

La situazione culmina durante il Festival di Sanremo, quando Martina si rende conto che una delle amanti era presente in platea. Questo evento ha portato alla sua decisione di interrompere la relazione, sebbene non sia stata facile e abbia comportato un profondo dolore. Martina ha confessato che ci sono voluti due anni per superare la fine della storia.

Tuttavia, ha anche rivelato che, nonostante tutto, il primo amore lascerà sempre un segno e i due si sono risentiti, con Cremonini che ha scritto una canzone dedicata a lei. La loro storia era iniziata in modo innocente in una palestra a Bologna, dove hanno instaurato una connessione unica, si sono supportati e hanno condiviso momenti speciali. La relazione è stata caratterizzata da differenze di età e generazione, ma ha sempre avuto un fondo di affetto e comprensione.