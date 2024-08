Esiste un SSD NVMe da 2TB veloce compatibile con PS5 a un PREZZO ESPLOSIIVO, sbrigati!

Necessiti di un po’ di spazio extra su PlayStation 5 per installare alcuni giochi in più? Allora sbrigati, perché su Amazon stanno per terminare questi rapidissimi SSD NVMe da 2TB in offerta speciale.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Il Lexar NQ790 è un disco rigido a stato solido di tipo M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 con una capacità di ben 2TB, che consente di archiviare giochi, dati, video e molti altri file senza troppe preoccupazioni.

Questo prodotto assicura elevate velocità, visto che quella di lettura sequenziale arriva fino a 7.000 MB/s e quella di scrittura sequenziale arriva fino a 6.000 MB/s. Questo SSD Lexar monta inoltre una NAND 3D di alta qualità, grazie alla quale il prodotto è affidabile e resistente.

Approfittando dell’offerta a tempo limitato, che sconta il prodotto del 10% rispetto al prezzo più basso recente, puoi pagare questo SSD solo 126 euro. Affrettati, però, perché i pezzi in sconto sono pochi e stanno per terminare tutti!

