Esiste un protagonismo africano. Sbagliamo quando descriviamo il continente so…

Esiste un protagonismo africano.

Sbagliamo quando descriviamo il continente soltanto come «oggetto» di manovre altrui (America, Cina, Russia, Europa).

L’Africa non è solo sofferenza e fuga.

La diaspora brilla per le eccellenze: a New York, Londra e Parigi siamo invasi da romanzi, musica, film, pittura e mode creati da nuove generazioni di artisti africani.