Esiste un linguaggio comprensibile dal nostro cane? La scienza ha svelato qualcosa di incredibile!

Farti capire dal tuo cane è più facile se lo fai in questo modo, succede per questo preciso motivo

Sono tantissime le persone che amano chiacchierare col proprio animale domestico, del resto alcune volte il suo sguardo attento sembra proprio che voglia dirci che lui ci capisce e, seppur può sembrarvi impossibile, è stato appurato che molto spesso è così. Un cane è in grado di memorizzare e comprendere diverse parole, espressioni e toni, un recente studio ha evidenziato che sono quasi 100 le parole che in media un cane riesce a capire, non di certo poche rispetto a quello che la maggior parte di noi immaginava.

Per farsi comprendere ancor più profondamente dal nostro cane, tuttavia, esiste un modo ancor più efficiente, rapportandoci con loro in questo modo riusciremo ad ottenere una comunicazione più profonda con il cucciolo di casa e scatenare una risposta che alcune volte potrebbe sorprenderci.

Parlare al cane come ad un bambino funziona davvero! Ma a seconda dell’età dovresti cambiare metodo

Una tudii internazionale coordinato dall’Hunter College di New York ha evidenziato un qualcosa che molti proprietari di cani avevano forse già intuito, ovvero che il tono con cui parliamo al nostro cane incide in maniera significativa sulla loro capacità di comprenderci. La spiegazione dietro questo è piuttosto semplice, così come accade per i bambini infatti, anche i cani non hanno una soglia dell’attenzione molto alta, ed è il fatto che tutto li distrae che spesso limita la loro comprensione.

Parlare ad un cucciolo come si fa con un bambino, con toni particolari, riesce dunque a far mantenere maggiore attenzione da parte del cane su ciò che gli stiamo dicendo. I toni alti funzionano in modo particolare con i cani di giovane età, ma questo sistema di comunicazione non è efficiente allo stesso modo per sempre. Nei cani adulti è stato invece evidenziato che chiamarli con il loro nome, mantenere il contatto visivo ed un tono autoritario è ben più efficace, ma non è l’unico sistema valido.

I cani come sappiamo hanno diversi modi di comunicare e l’utilizzo della voce è solo uno di questi, anche la comunicazione non verbale è importantissima e proprio per questo i nostri pelosetti sono attenti a come ci muoviamo tanto quanto lo sonk riguardo a cosa diciamo. Anche utilizzare i gesti può dunque aumentare la connessione ed il livello di comunicazione con i nostri cani, collegando parole, toni e gesti, otterremo una risposta molto migliore nella comprensione da parte del cane.

La capacità del cane di comprendere l’uomo non è casuale ma è il frutto di millenni di adattamento alla convivenza con noi. I cani sono stati da sempre al fianco dell’uomo nello svolgere attività come la caccia o nell’aiutare nell’allevamento, attività in cui la comunicazione è sempre stata importantissima, motivo per cui questi animali l’hanno sviluppata a livelli che vanno oltre ciò che immaginiamo.

Per migliorare la loro comprensione nei nostri riguardi serve tuttavia anche molta pratica, così come avviene per i bambini, un cane “scolarizzato” avrà ovviamente una diversa elasticità mentale, motivo per cui è importante abituare fin da piccolo il nostro amico peloso alla comunicazione con noi ed al rispondere ai nostri comandi. Seppur qualcuno potrebbe credere che siamo pazzi nel comunicare con il cane e cercare di spiegargli il significato di quello che stiamo dicendo, la verità è ben differente ed è stato dimostrato che questo atto non è inconcludente, anzi, e in grado di elevare il rapporto con il vostro cane e la vostra comunicazione fin oltre quelle che sarebbero le vostre aspettative.