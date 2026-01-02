ESIDIA: innovazione digitale in Sicilia

Il primo anno di attività di ESIDIA, l’Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale, si chiude con un bilancio positivo. Sotto la guida del presidente Antonino Sapienza, ESIDIA ha consolidato il proprio ruolo nel dibattito pubblico sui temi della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale, promuovendo attività divulgative, formative e progettuali rivolte a cittadini, imprese, professionisti e istituzioni.

Numerosi sono i progetti in itinere, tra cui “Esidia va a Scuola” per la diffusione della cultura digitale negli istituti scolastici, “Borghi Smart” per incentivare la digitalizzazione dei luoghi rurali e nei borghi, “Comuni Intelligenti” a favore della pubblica amministrazione e della relazione innovativa con la cittadinanza, “Esidia Academy” per le attività formative sulle nuove tecnologie e “Esidia Innovation Hub” rivolto ai processi di digitalizzazione di imprese e professionisti.

Il dialogo istituzionale è stato particolarmente rilevante, con eventi di alto profilo come “Dalla Tradizione all’Innovazione: il ruolo dell’AI nella valorizzazione del Sud Italia” e la “Conferenza Mediterranea sull’Intelligenza Artificiale Etica e Produttiva”, che hanno visto la presenza di istituzioni e relatori di eccellenza. Questi eventi hanno consolidato il ruolo di ESIDIA come promotore di una visione del digitale orientata alla responsabilità e alla crescita.

Sono state ricevute anche comunicazioni istituzionali di rilievo, tra cui un videomessaggio del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e note ufficiali del Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Il presidente Antonino Sapienza ha dichiarato che “l’innovazione digitale non è soltanto una sfida tecnologica, ma una responsabilità collettiva” e ha ribadito l’impegno di ESIDIA nel rafforzare le sinergie con enti pubblici e privati e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro digitale sempre più consapevole, accessibile e orientato al bene comune.