mercoledì – 31 Dicembre 2025
ESIDIA chiude primo anno con successo in Sicilia

Da stranotizie
Il primo anno di attività di ESIDIA, l’Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale, si chiude con un bilancio positivo, caratterizzato da risultati concreti e iniziative di alto profilo. Sotto la guida del Presidente Antonino Sapienza, ESIDIA ha consolidato il proprio ruolo nel dibattito pubblico sui temi della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale, promuovendo attività divulgative, formative e progettuali rivolte a cittadini, imprese, professionisti e istituzioni.

Tra i progetti in corso vi sono “Esidia va a Scuola” per la diffusione della cultura del digitale negli istituti scolastici, “Borghi Smart” per incentivare la digitalizzazione dei luoghi rurali e nei borghi, “Comuni Intelligenti” a favore della pubblica amministrazione e della relazione innovativa con la cittadinanza, “Esidia Academy” per le attività formative sulle nuove tecnologie e Esidia Innovation Hub, rivolto ai processi di digitalizzazione di imprese e professionisti.

Il dialogo istituzionale ha assunto particolare rilievo, con eventi di alto profilo come “Dalla Tradizione all’Innovazione: il ruolo dell’AI nella valorizzazione del Sud Italia” e la “Conferenza Mediterranea sull’Intelligenza Artificiale Etica e Produttiva”, che hanno rappresentato momenti di confronto sui temi di settore e hanno consolidato il ruolo di ESIDIA come promotore di una visione del digitale orientata alla responsabilità, alla crescita economica e alla valorizzazione del capitale umano.

Le comunicazioni pervenute in occasione degli eventi, tra cui il video messaggio del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e le note ufficiali del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, hanno rappresentato un significativo segnale di attenzione istituzionale e di riconoscimento per il percorso avviato da ESIDIA. Il Presidente di ESIDIA, Antonino Sapienza, dichiara che l’innovazione digitale non è soltanto una sfida tecnologica, ma una responsabilità collettiva e che ESIDIA rinnova il proprio impegno nel rafforzare le sinergie con enti pubblici e privati e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro digitale sempre più consapevole, accessibile e orientato al bene comune.

