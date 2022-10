Esi, risultati primi sei mesi in forte crescita

– ESI, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili, chiude i primi sei mesi dell’anno con un Valore della produzione pari ad Euro 14,86 milioni, in forte aumento rispetto ad Euro 1,95 milioni al 30 giugno 2021 ed è stato realizzato per circa Euro 11 milioni attraverso la business unit EPC e per circa Euro 3,67 milioni attraverso la business unit System Integrator; la parte residuale afferisce ad

altri ricavi.

L’EBITDA pari a Euro 0,78 milioni registra un consistente aumento rispetto a Euro 0,17 milioni al 30 giugno 2021, con un EBITDA margin sul valore della produzione del 5,27%.

L’EBIT è pari a Euro 0,64 milioni, in aumento rispetto a Euro 0,05 milioni del primo semestre 2021, con un EBIT margin sul valore della produzione del 4,34%, dopo ammortamenti per Euro 0,14 milioni Euro 0,12 milioni al 30.06.2021.

Il Risultato netto del periodo è pari a Euro 0,34 milioni, rispetto a Euro 0,01 milioni al 30 giugno 2021.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2022 è cash positive per Euro 0,13 milioni, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2021 cash positive di Euro 1,02 milioni.