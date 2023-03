ESI, assemblea approva aumento di capitale per massimi 3,5 milioni di euro

– L’assemblea straordinaria di ESI, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, ha approvato l’aumento di capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per un importo complessivo massimo pari a 3,5 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti i soggetti che risulteranno essere titolari di azioni ordinarie di ESI alla data di stacco del diritto di opzione.

I soci hanno conferito una delega al CdA per determinare, tra le altre cose, il numero di nuove azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo di emissione non potrà essere inferiore alla media di mercato delle azioni ESI negli ultimi sei mesi, pari a 2,54 euro, con uno sconto massimo del 15% e, dunque, non inferiore a 2,16 euro.

Il prezzo di emissione delle azioni sarà determinato tenendo dunque conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato in generale e dell’andamento del titolo di ESI, dei risultati conseguiti dalla società, delle prospettive di sviluppo dell’esercizio in corso e di quelli successivi.