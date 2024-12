ESFOE Orologio Smartwatch Uomo Militari con Torcia LED, Display AMOLED 1,43” Impermeabile 5ATM, Fitness Tracker e Chiamate, Include 3 Cinturini

Price: 119,99€

(as of Dec 22, 2024 12:10:57 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.



1 Coach Sportivo

2 Sentinella del Sonno

3 Guardiano della Salute

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

SMARTWATCH MILITARE CON TORCIA A LED – L’orologio intelligente ESFOE da uomo, di stile militare, è realizzato con metallo di grado aeronautico e dotato di vetro con durezza 9H. Sottoposto a lavorazione multistadio per un effetto lucido e design in metallo satinato, offre una sensazione di alta qualità e durabilità garantita. Il pulsante laterale meccanico dal design unico non solo conserva l’eleganza tradizionale degli orologi meccanici, ma aggiunge anche una potente funzione torcia con LED ad alta luminosità che illumina fino a 20 metri di distanza. Ideale per l’esplorazione all’aperto e per affrontare situazioni improvvise, garantisce sicurezza e praticità anche al buio.

60+ GIORNI SUPER BATTERIA VITA – Questo smartwatch da uomo è alimentato da una batteria ai polimeri di litio ad alta densità energetica da 530 mAh con architettura ibrida Qualcomm per garantire una durata della batteria stabile e duratura. Il caricatore magnetico a filo evita efficacemente il problema dell’usura dell’interfaccia tradizionale e può essere caricato completamente in sole 2 ore.7-20 giorni di utilizzo affidabile e 60 giorni di standby ultra-lungo, in modo da non doverlo ricaricare frequentemente.Il processore super chip Realtek8763EWE-VP e gli algoritmi AI di risparmio energetico massimizzano l’efficienza energetica.Compatibile con Android 4.4+ e iOS 8.0+.

PERCHÉ UN DISPLAY AMOLED?① Visibilità all’aperto: Questo smartwatch sportivo outdoor utilizza un display touchscreen AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione ultra alta di 466×466 e luminosità dello schermo fino a 450 nit, garantendo una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. ② Display sempre attivo: Non è più necessario sollevare il polso o toccare lo schermo per vedere l’ora, il display rimane sempre acceso. ③ Risparmio energetico: Rispetto agli schermi LD tradizionali, l’AMOLED è più efficinte dal punto di vista energetico e offre una maggiore nitidezza, migliorando l’esperienza d’uso dell’utente.

120+ MODALITÀ SPORTIVE E MONITORAGGIO DELLA SALUTE – Questo smartwatch tracker sportivo è stato aggiornato con oltre 120 modalità sportive professionali, monitorando in tempo reale la durata dell’attività fisica, il battito cardiaco, i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate, oltre ad altri dati di salute. Il nuovo algoritmo di intelligenza artificiale permette all’ESFOE EF5 di raccogliere dati in modo ancora più preciso. Inoltre, questo smartwatch è dotato di un avanzato tracker biometrico ottico PPG che monitora in tempo reale il battito cardiaco, la pressione arteriosa, l’ossigenazione del sangue e il sonno (i dati sono solo indicativi e non sono destinati a scopi medici).

MANTIENITI CONNESSO E INFORMATO – Dotato di un microfono integrato e di un altoparlante hi-fi, questo smartwatch impermeabile da 5ATM è alimentato dal più recente processore Realtek, 8763ew a chip singolo e modalità Bluetooth 5.0 Dual, e incorpora algoritmi NLP AI all’avanguardia. Gli utenti possono effettuare, ricevere e rifiutare chiamate, visualizzare i registri delle chiamate e aggiungere contatti attraverso l’orologio. Inoltre, lo Smartwatch Android da uomo supporta la ricezione di varie notifiche di avviso, tra cui SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e Facebook Messenger.