Esercizio fisico: pilastri per una longevità sana

Il V Congresso internazionale “Healthy lifespan – Positive nutrition, antiinflammation diet, physical activity and sport”, organizzato a Milano dalla Fondazione Paolo Sorbini e promosso da Enervit e Technogym, si è concentrato sulla salute degli anziani e la prevenzione di cadute e fratture, cruciali a causa della fragilità ossea. Asker Jeukendrup, direttore di Mysportscience, ha evidenziato come l’assunzione di glucosio migliori le performance sportive, misurata in un miglioramento del 9% rispetto a un placebo.

Jordan D. Metzl, medico dello Sport, ha proposto un’integrazione dei dati fitness con quelli medici nella cartella clinica elettronica, per facilitare il monitoraggio dell’attività fisica e delle prescrizioni di esercizi. Fabrizio Angelini, presidente della Società italiana di nutrizione dello sport, ha discusso il ruolo della creatina, utile nella costruzione degli atleti e nel contrasto al dolore muscolare. Inoltre, ha evidenziato l’importanza della creatina per la popolazione anziana che pratica attività fisica, che può ridurre il rischio di fratture.

Silvano Zanuso, professore alla Ecu university di Perth, ha sottolineato l’importanza della Vo2max come indicatore di salute e mortalità. Ha affermato che una semplice attività fisica è correlata con una maggiore aspettativa di vita e una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. L’attività aerobica e di forza dovrebbero essere praticate almeno 2-3 volte a settimana.

La professoressa Dorothy D. Sears ha messo in guardia dai rischi associati al sovrappeso, inclusi diabete e cancro, sottolineando l’importanza di un’alimentazione sincronizzata con i ritmi circadiani. Ha anche discusso i benefici del digiuno intermittente. Hellas Cena ha evidenziato l’aumento dell’obesità globale e la sua considerazione come malattia cronica dall’OMS.

Elena Casiraghi ha ribadito il ruolo cruciale dell’attività fisica nel controllo del peso, enfatizzando la necessità di un approccio costante e sostenibile. Infine, Karin Michels ha trattato l’importanza del microbiota intestinale per la salute, evidenziando la limitata varietà di batteri nei pazienti obesi e le influenze dietetiche su essa. La chirurgia bariatrica è stata proposta come un intervento efficace per modificare il microbiota e perdere peso in modo duraturo.