Esercizio fisico nel cuore: guida alla salute cardiaca

L’importanza dell’esercizio fisico nella medicina cardiovascolare sta guadagnando crescente attenzione tra i professionisti della salute. Recentemente, è stato presentato un documento di consenso alla Camera dei Deputati, elaborato dalla Società Italiana di Cardiologia dello Sport in collaborazione con altre prestigiose associazioni mediche.

Questo documento potrebbe segnare un cambiamento significativo nella pratica clinica, stabilendo linee guida chiare per la valutazione e la prescrizione dell’attività fisica per pazienti con patologie cardiovascolari. Il professor Flavio D’Ascenzi, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport dell’Università di Siena, ha contribuito al documento insieme a un gruppo di 60 esperti del settore.

Il professor D’Ascenzi ha sottolineato l’essenzialità di considerare l’esercizio fisico come un vero e proprio farmaco, stabilendo indicazioni, obiettivi e modalità personalizzate per ogni paziente. Questo approccio è particolarmente rilevante per coloro che soffrono di problemi cardiaci, oncologici o diabete. Il documento offre anche linee guida per la gestione dell’attività fisica in pazienti con condizioni cliniche fragili o dopo gravi eventi cardiovascolari.

Si pone così l’accento non solo sulla prevenzione, ma anche sull’integrazione dell’esercizio fisico nei percorsi terapeutici. Inoltre, si evidenzia l’importanza della collaborazione tra le diverse specializzazioni mediche, promuovendo un dialogo che valorizzi la salute e il benessere dei pazienti. Questo sviluppo rappresenta un passo verso una medicina più personalizzata, a beneficio della comunità e della salute pubblica.