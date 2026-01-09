10 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Positive

Esercizio fisico contro la depressione

Da stranotizie
Esercizio fisico contro la depressione

L’esercizio fisico può essere altrettanto efficace nel ridurre i sintomi della depressione quanto la terapia e gli antidepressivi, secondo una recente revisione. La revisione suggerisce che l’esercizio di moderata intensità è più efficace di quello vigoroso, mentre la combinazione di allenamento cardiovascolare e di forza è preferibile all’esercizio aerobico solo.

Gli accademici dell’Università del Lancashire, in Inghilterra, hanno condotto la revisione analizzando 73 studi controllati randomizzati a cui hanno partecipato quasi 5.000 adulti con depressione. Il ricercatore principale, il prof. Andrew Clegg, ha affermato che “i nostri risultati suggeriscono che l’esercizio fisico sembra essere un’opzione sicura e accessibile per aiutare a gestire i sintomi della depressione”.

Tuttavia, Clegg ha anche sottolineato che le ricerche esistenti sugli effetti dell’esercizio sulla depressione hanno limitazioni significative. Alcune forme di esercizio, come yoga, qigong e stretching, non sono state incluse, mentre gli effetti a lungo termine dell’esercizio e di altri trattamenti rimangono poco chiari in quanto pochi studi hanno seguito i partecipanti dopo il trattamento. Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche di alta qualità per determinare quali tipi di esercizio funzionano meglio, per chi e se i benefici durano nel tempo.

Articolo precedente
Nevischio a Roma
Articolo successivo
Mutande Donna Cotone, Respiranti, Taglie Forti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.