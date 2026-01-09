Esercizio fisico contro la depressione

L’esercizio fisico può essere altrettanto efficace nel ridurre i sintomi della depressione quanto la terapia e gli antidepressivi, secondo una recente revisione. La revisione suggerisce che l’esercizio di moderata intensità è più efficace di quello vigoroso, mentre la combinazione di allenamento cardiovascolare e di forza è preferibile all’esercizio aerobico solo.

Gli accademici dell’Università del Lancashire, in Inghilterra, hanno condotto la revisione analizzando 73 studi controllati randomizzati a cui hanno partecipato quasi 5.000 adulti con depressione. Il ricercatore principale, il prof. Andrew Clegg, ha affermato che “i nostri risultati suggeriscono che l’esercizio fisico sembra essere un’opzione sicura e accessibile per aiutare a gestire i sintomi della depressione”.

Tuttavia, Clegg ha anche sottolineato che le ricerche esistenti sugli effetti dell’esercizio sulla depressione hanno limitazioni significative. Alcune forme di esercizio, come yoga, qigong e stretching, non sono state incluse, mentre gli effetti a lungo termine dell’esercizio e di altri trattamenti rimangono poco chiari in quanto pochi studi hanno seguito i partecipanti dopo il trattamento. Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche di alta qualità per determinare quali tipi di esercizio funzionano meglio, per chi e se i benefici durano nel tempo.