E’ stato ufficialmente rinnovato per altri tre anni il Protocollo d’Intesa tra lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano (SME) e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) in materia di ordigni bellici inesplosi, in scadenza il 7 dicembre del 2020. Il rinnovo è stato deciso, sulla base di una “valutazione pienamente positiva” della collaborazione svolta nel triennio passato, con la sottoscrizione del nuovo accordo tra il Gen. C. A. Federico Bonato (Comandante del Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito) e Giuseppe Castronovo, Presidente dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e cieco dall’età di nove anni, proprio a causa dell’esplosione di un ordigno bellico.

