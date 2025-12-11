11.6 C
Esercito della Salvezza negli Stati Uniti

Con sede in Florida, l’Assicurazione sull’eredità lavora in squadra con l’Esercito della Salvezza per fornire assistenza di beneficenza durante le festività natalizie. Il patrimonio dell’area di Tampa si unisce all’Esercito della Salvezza nel programma “Angelo albero”, che fornisce regali di Natale a livello nazionale a bambini e anziani bisognosi in tutto il paese.

L’Esercito della Salvezza aiuta centinaia di bambini e anziani, soprattutto nella regione della costa del Golfo della Florida. Quando un bambino o un anziano si arruola nell’Esercito della Salvezza ed è considerato un “angelo”, l’organizzazione benefica aiuta a soddisfare la sua lista dei desideri coinvolgendo donatori nella comunità che acquistano regali come nuovi vestiti e giocattoli.

Lo staff del Heritage ha contribuito a scalare l’Albero dell’Angelo, supportando 320 Angels. I dipendenti della Heritage Insurance e della sua consociata, Narragansett Bay Insurance Co., si sono fatti avanti per contribuire all’Esercito della Salvezza a sostegno del programma. Aiuteranno a distribuire i regali durante le festività natalizie, sia nella regione della costa del Golfo della Florida che in tutto il paese.

Lo staff di Heritage ha aiutato un totale di 2.560 “Angeli”. Il CEO di Heritage, Ernie Garateix, ha affermato che sostenere l’Esercito della Salvezza e il suo programma Angel Tree è solo uno dei modi in cui il team restituisce alla comunità. L’Esercito della Salvezza conduce un processo di screening per decidere chi potrebbe beneficiare del programma Angel, richiedendo varie credenziali e informazioni finanziarie prima che qualcuno possa essere preso in considerazione per il programma Angel Tree.

