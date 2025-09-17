Esercitazioni Zapad 2025: Putin e la nuova strategia russa

Il presidente russo Putin ha partecipato, in uniforme militare, alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse Zapad 2025 al poligono di Mulino a Nizhny Novgorod. Secondo Putin, l’esercitazione ha coinvolto 100.000 soldati. Minsk ha dichiarato che durante le manovre sono stati simulati l’uso di armi nucleari non strategiche e l’impiego dei missili balistici ipersonici Oreshnik, armabili, secondo Mosca, con testate nucleari.

Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Trump di prendere una posizione chiara per fermare il conflitto in Ucraina. Il Papa ha affermato che la Nato non ha avviato alcuna guerra e che la Polonia è preoccupata per l’invasione del suo territorio.

In altre notizie, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato che Putin desidera riportare la Russia ai confini dell’ex Unione Sovietica, ma evidenziato che le forze armate russe non sono così forti come si pensava. Sikorski ha ribadito che la Polonia non è in guerra con la Russia, ma ha diritto a difendersi dall’invasione dell’Ucraina.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto otto droni ucraini in quattro regioni russo, mentre funzionari ucraini hanno riportato attacchi aerei che hanno colpito le ferrovie, causando blackout e ritardi nei treni.

Infine, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è attesa a Kiev per confermare il sostegno dell’UE all’Ucraina e annunciare l’apertura della rappresentanza ufficiale del Parlamento europeo nel paese.