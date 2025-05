Esercitazioni F-35 a Foggia: Bonelli accusa, Crosetto risponde

Nella base militare di Foggia, il 32° Stormo ha recentemente ospitato caccia F-35 israeliani per esercitazioni. Durante il question time alla Camera, il deputato di Avs, Angelo Bonelli, ha criticato questa operazione, affermando che i caccia sono stati poi utilizzati per bombardare Gaza e invitando il governo a vergognarsi.

In risposta, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito le affermazioni di Bonelli come gravi, false e pericolose, sottolineando che non è vero che i caccia israeliani abbiano operato da basi italiane. Ha descritto le dichiarazioni come una mistificazione che offende le Forze Armate italiane e mina la credibilità delle istituzioni. Crosetto ha anche ribadito la posizione del governo, che ha espresso critiche nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu, distinguendo il diritto di Israele alla difesa dalla protezione della popolazione civile palestinese.

Il ministro ha evidenziato che l’Italia ha fornito aiuti umanitari e si è impegnata in azioni concrete per curare feriti e accogliere civili palestinesi. Ha concluso denunciando la strumentalizzazione del dolore per fini politici, sottolineando la necessità di responsabilità e rispetto per la verità, rifiutando categoricamente l’uso del parlamento per diffondere disinformazione.

Fonte: www.adnkronos.com