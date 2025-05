Ucraina e NATO hanno concluso l’esercitazione militare “Siil” in Estonia, coinvolgendo oltre 16mila soldati. Durante l’evento, sono state testate nuove tecnologie belliche, tra cui droni. L’Estonia sta valutando l’adozione del sistema di comando ucraino Delta, in un contesto di crescente preoccupazione per le minacce russe.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com