Esercitazione antiterrorismo a Milano per le Olimpiadi 2026

A Milano si è svolta una grande esercitazione anti-terrorismo in preparazione delle Olimpiadi invernali. Nonostante il coinvolgimento di forze dell’ordine, reparti militari e ospedali, la versione ufficiale comunica che nessuno fosse a conoscenza dell’operazione. Anche il prefetto Claudio Sgaraglia, tradizionalmente responsabile di queste operazioni, ha dichiarato di non sapere nulla, così come l’Esercito.

L’esercitazione, che ha avuto come teatro San Siro, ha simulato un attentato con sequestro di ostaggi, comprendente almeno due esplosioni. L’operazione è iniziata nel pomeriggio al piazzale dello Sport e si è protratta fino a sera. Il consigliere comunale Alessandro De Chirico ha confermato il legame dell’evento con le Olimpiadi. Sorprendentemente, alcune fonti istituzionali non erano a conoscenza del piano, nonostante il Comune di Milano avesse parzialmente annunciato l’operazione su un social network.

Questa esercitazione si inserisce in una serie di test di sicurezza che interessano tutta la città metropolitana in vista delle Olimpiadi. Solo recentemente erano state simulate situazioni simili, come la presa di ostaggi in metro e un attentato su un treno ad alta velocità. L’operazione, pur mantenendo un’immagine di segretezza, richiama alla mente esperienze precedenti come quelle avvenute durante Expo, quando le autorità erano informate in modo ufficiale.