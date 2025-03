Esenzioni sui dazi dal 2 aprile: Wall Street in ascesa, l’Europa stagnante

Le recenti indiscrezioni riguardanti la volontà della Casa Bianca di alleggerire i dazi dal 2 aprile, prevedendo diverse esenzioni, hanno avuto un impatto positivo sugli investitori. Di conseguenza, a Wall Street, l’indice S&P 500 è aumentato dell’1,64% e il Nasdaq del 2,10%. Quest’ultimo ha recuperato slancio dopo aver subito un calo di quasi 8 punti percentuali dall’inizio dell’anno. Anche i dati relativi agli indici dei direttori acquisti (PMI) di marzo hanno contribuito al miglioramento del clima di mercato. Negli Stati Uniti, i dati sono stati contrastanti: mentre l’indice manifatturiero è sceso da 52,7 a 49,8, indicando una contrazione dell’attività, i servizi hanno mostrato un aumento superiore alle attese, passando da 51 a 54,3. L’indice composito ha raggiunto 53,5. In Europa, gli indici PMI hanno superato le aspettative, con un incremento della manifattura di due punti in Germania (48,3) e tre in Francia (48,9). Tuttavia, oggi le borse europee si sono mosse poco, con Milano in crescita dello 0,10% e Francoforte dello 0,20%, mentre Londra e Parigi sono rimaste pressoché invariate. È da sottolineare che le borse europee hanno registrato una fase di crescita significativa, con Milano che ha visto un incremento del 14% dall’inizio dell’anno. A Piazza Affari, il miglior titolo è stato Banca Mediolanum, grazie all’innalzamento del prezzo obiettivo da parte di JP Morgan. Al contrario, le azioni di Leonardo continuano a correggersi, registrando oggi un calo del 2,50%, ma mostrando un incremento del 115% negli ultimi sei mesi.