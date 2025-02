Escursionisti dispersi sulla Grignetta: trovati morti Cristian Mauro e Paolo Bellazzi in un canalone

Due escursionisti, Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, sono stati trovati senza vita sulla Grignetta, una montagna a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, dove erano dispersi da due giorni. I loro corpi sono stati rinvenuti nel canalone Caimi il pomeriggio di lunedì 10 febbraio. La scomparsa era avvenuta sabato 8 febbraio, quando i due skyrunner, esperti del percorso, avevano iniziato la loro escursione. Ultima volta visti nella discesa della via Cermenati, da quel momento si erano perse le loro tracce.

Le operazioni di recupero sono state complesse e sono state facilitate dal segnale di un telefono di uno dei due, oltre all’uso del dispositivo Recco, utile nel caso di valanghe. Si è appreso che il luogo del ritrovamento era in una zona a rischio valanghe. Cristian Mauro e Paolo Bellazzi, entrambi nati nel 1976, risiedevano in provincia di Monza e Brianza e lavoravano nella stessa azienda agricola.

La tragedia dei due escursionisti sulla Grignetta si inserisce in un contesto più ampio di incidenti in montagna in Italia. Solo poco tempo prima, il 27 dicembre, i corpi di altri due alpinisti, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, erano stati rinvenuti sul Gran Sasso, anch’essi dispersi per giorni. La notizia della morte di Mauro e Bellazzi ha suscitato tristezza e riflessioni sulle insidie della montagna, specie in condizioni climatiche avverse. Le autorità continuano le indagini per comprendere meglio le circostanze della loro tragedia.