LAGONEGRO. Precipita in un canalone e muore durante un’escursione sul monte Sirino. La tragedia è avvenuta questa sera in località Madonna del Brusco, nel territorio del comune di Lagonegro. La vittima è Fabio Limongi, 49 anni, escursionista ed esperto tecnico di elisoccorso. Il 49enne, per cause ancora da accertare, è precipitato in un burrone e per lui non c’è stato nulla da fare. Con lui altri tre escursionisti che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco, il soccorso alpino, i carabinieri, i sanitari del 118 e un elicottero proveniente da Gioia del Colle. Inutile l’intervento dei soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La procura di Lagonegro ha aperto un’inchiesta. La notizia della tragedia ha fatto velocemente il giro del comprensorio dove il 49enne era molto stimato e conosciuto per la sua grande passione per la montagna.