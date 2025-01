Escursionista morto dopo essere precipitato da una parete

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono coinvolti in un’operazione complessa sulle Madonie per il recupero di un escursionista deceduto dopo una caduta di circa venti metri. La vittima, un uomo di sessanta anni di Palermo, faceva parte di un gruppo partito da Piano Zucchi nel tentativo di raggiungere la cresta di Pizzo Antenna Piccola, che si trova a 1697 metri di altitudine. Durante l’escursione, per motivi ancora da chiarire, l’uomo è scivolato da un salto di roccia, riportando un grave impatto contro le rocce sottostanti. L’incidente si è verificato in una zona particolarmente difficile da raggiungere, caratterizzata da neve e ghiaccio a un’altitudine di circa 1400 metri.

Dopo l’incidente, i compagni dell’escursionista sono riusciti a contattare il Numero Unico di Emergenza 112. Poiché si trattava di un intervento in una zona impervia, la centrale del 118 ha prontamente allertato il Soccorso Alpino. A seguito dell’allerta, è stata mobilitata immediatamente una squadra in servizio sul pianoro di Piano Battaglia, mentre altre squadre sono partite da diverse località delle Madonie e da Palermo.

L’operazione di recupero non è stata semplice a causa delle condizioni ambientali e del calare del buio. Tuttavia, i tecnici del soccorso, affrontando notevoli difficoltà, sono riusciti a proseguire e presentarsi sul luogo dell’incidente per organizzare il trasporto della salma dell’escursionista. La situazione ha richiesto grande abilità e professionalità da parte dei soccorritori, che hanno dovuto adattarsi alle sfide del territorio montuoso e alle difficili condizioni climatiche per portare a termine il recupero.

Nonostante le difficoltà, il costante impegno dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ha garantito che l’operazione di recupero fosse eseguita nel migliore dei modi possibile, in un contesto di rispetto per la vita umana e per i familiari della vittima. La tragedia ha evidenziato i rischi associati all’escursionismo in montagna, in particolare durante i mesi invernali, e la necessità di affrontare tali avventure con la massima cautela.