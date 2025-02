Escursionista di 50 anni muore dopo una caduta di oltre 50 metri

Tragedia sul Pizzo Camino, una delle mete montane più popolari del comprensorio di Borno Monte, in provincia di Brescia. Mauro Benicchio, un escursionista di 50 anni, è morto dopo essere scivolato nel vuoto da un’altezza di oltre 50 metri. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo si trovava con tre amici che praticavano scialpinismo. Durante la risalita, intorno alle 11:30, Benicchio ha messo il piede su una superficie ghiacciata, perdendo aderenza e precipitato in un canalone.

Inizialmente, gli escursionisti stavano affrontando un percorso impegnativo con piccozze e ramponi, ma non erano legati tra loro da una corda, procedendo in fila indiana. Nonostante i loro anni di esperienza, il scivolone si è rivelato fatale. Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi, fornendo le coordinate per la geolocalizzazione.

Sul posto è intervenuto un elisoccorso decollato da Milano, insieme a squadre del Soccorso alpino e carabinieri di Breno. Le operazioni di salvataggio sono state complicate dalle condizioni di nebbia intensa. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per Benicchio, le cui ferite erano troppo gravi. La salma è stata trasportata presso l’ospedale di Esine. Poco dopo, sono arrivati i familiari di Benicchio da Sotto il Monte, insieme agli amici che erano con lui durante l’escursione. La tragedia ha segnato una giornata drammatica per la comunità locale e per gli appassionati di montagna.