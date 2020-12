“Abbiamo avuto dei danni reali quantificabili in 200 mila euro e non siamo disposti ad accettare un risarcimento simbolico”. Così l’avvocato Maurizio Paniz, legale difensore di Francesco Polacchi, titolare della casa editrice Altaforte, esclusa dall’edizione 2019 del Salone del Libro di Torino. Altaforte aveva editato, fra gli altri, il libro “Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio”. Oggi pomeriggio a Torino si è tenuta la prima udienza della causa civile intentata dalla casa editrice contro il Salone del Libro.

“C’era un rapporto contrattuale tra una società da un lato e il Salone del Libro dall’altro – spiega Paniz – che è stato violato nel momento in cui doveva essere posto in essere per decisione unilaterale del Salone del Libro. Un episodio che ha creato dal punto di vista pubblicistico non poche conseguenze, perchè il rapporto è stato interrotto meno di 48 ore prima dell’inizio del Salone e poi è stato addirittura bloccato addirittura due ore prima che la kermesse avesse inizio, creando un danno d’immagine alla società Altaforte, che era un marchio in rampa di lancio. Il Salone del libro rappresenta in Italia il veicolo più significativo, il miglior percorso per raggiungere determinati obiettivi di carattere mediatico e commerciali, e le conseguenze di quell’interruzione non sono quindi banali”.

E ancora: “Dimostreremo quanti volumi in meno sono stati venduti per effetto di questa decisione, avvenuta tra l’altro in un momento in cui l’allora ministro degli Interni Matteo Salvini era sulla cresta dell’onda, come confermano tutti i sondaggi”.

L’8 maggio 2019 la casa editrice Altaforte, ritenuta vicina a CasaPound, era stata esclusa dalla manifestazione, dopo che la Città di Torino e la Regione Piemonte, soci fondatori del Salone, avevano chiesto all’associazione “Torino, la città del libro”, al Circolo dei Lettori e al Comitato di indirizzo del Salone del Libro, che organizzano la kermesse, di rescindere il contratto.