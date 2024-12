Escluso da Sanremo, non la prende bene e fa il dito medio: “Avevo tutti i requisiti”

Albano, Irene Grandi, Paola & Chiara, i Jalisse e Benji & Fede non sono gli unici esclusi dal Festival di Sanremo 2025. Tra gli esclusi spicca anche Sfera Ebbasta, che ha espresso il suo disappunto sui social, condividendo un gesto di dito medio accompagnato dalla frase: “Avevo tutti i requisiti per Sanremo”. Il trapper avrebbe potuto trovare sul palco gran parte della scena rap, con artisti come Tony Effe, Guè Pequeno, Emis Killa e Fedez presenti.

La reazione di Sfera Ebbasta ha trovato supporto da Jose Sebastiani, figlio di Amadeus, il quale ha contribuito alla selezione dei Big negli ultimi cinque Festival. Sebbene Sfera Ebbasta abbia manifestato il proprio disappunto in modo diretto, nessun altro artista escluso ha reagito pubblicamente con la stessa intensità. Gli esclusi comprendono un nutrito gruppo di nomi noti: oltre ai già citati, ci sono anche Madame, Chiara Galiazzo, Petit, Gazzelle, Luchè, Mida, Holden, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte con il Pagante, Michele Bravi, Virginio, Mara Sattei, Myss Keta, Matteo Paolillo, Venerus, Franco126, LDA, Shade, Enrico Nigiotti, Arisa, Sal Da Vinci, Aiello, Tropico, Alex Britti e Raf.

La notizia delle esclusioni ha suscitato diverse reazioni tra i Big in gara per Sanremo 2025, anche se cinque di loro non hanno rilasciato commenti. La lista completa degli artisti in gara è stata anticipata su vari canali social. Nonostante le esclusioni, il Festival di Sanremo rimane un punto di riferimento importante per la musica italiana e una piattaforma ambita da molti artisti.

Evidentemente, gli artisti esclusi sperano di avere opportunità future per poter esibirsi e far ascoltare la loro musica al grande pubblico. La tensione e l’emozione che circondano il Festival continuano a crescere, mentre il pubblico attende di scoprire i migliori talenti che calcheranno il palcoscenico di Sanremo nel 2025.