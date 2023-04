Escluso da L’Isola dei Famosi rompe il silenzio sulla mancata partecipazione

Per mesi sono circolati rumor sulla partecipazione di Luca Di Carlo alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Alla fine però l’avvocato di Cicciolina non è nel cast e non è l’unico escluso, anche Gianmaria Sainato era tra i papabili naufraghi (ha fatto anche il servizio fotografico), ma alla fine è stato messo in stand by.

E che la possibile partecipazione di Di Carlo a L’Isola fosse più di un rumor l’avevamo capito dopo che l’uomo aveva rilasciato un’intervista al portale Sorridi Torino: “Se mi rivedrete presto in tv? Sì, a breve sarò di nuovo in Tv. Come mi vedo in futuro? Con gli occhiali da sole su un’isola“.

Escluso da L’Isola dei Famosi, Luca Di Carlo commenta la mancata partecipazione al reality.

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv ‘l’avvocato del Diavolo’ ha rivelato se riproverà in futuro a partire per l’Honduras: “Se ci riproverò? Diciamo che è L’Isola che ci riproverà con me il prossimo anno. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno“. In effetti è stato escluso (o forse nemmeno contattato) una volta, ma potrebbe andargli meglio l’anno prossimo.

Avvocato del Diavolo, com’è nato il soprannome.