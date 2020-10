Davide Maggio è stato chiaro nel suo ultimo articolo sul Grande Fratello Vip (in cui ha svelato l’ingresso di un nuovo concorrente): “le new entry in procinto di varcare la porta rossa sono in realtà vecchie conoscenze del programma, per differenti ragioni”.

E proprio oggi mi è giunta voce che è stato contattato anche Cristiano Malgioglio per ritornare in qualità di concorrente e pare proprio che lui abbia una gran voglia di rimettersi in gioco dopo la sua fortunata edizione del 2017. La trattativa sarebbe tutt’ora aperta ma, salvo bizze da diva dell’ultimo minuto, il suo nome sembrerebbe essere certo.

Che sia quindi proprio Cristiano Malgioglio il “super gay” che entrerà a far compagnia a Tommaso Zorzi?

Valeria Marini nella scorsa edizione, Stefano Bettarini e Cristiano Malgioglio in questa: sono sempre più convinto che dopo cinque anni sia arrivato il momento di fare un bel Grande Fratello Vip All Stars con tutti i migliori concorrenti.