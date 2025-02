Esclusione per Assenza

Riccardo Cocciante, in un’intervista al Corriere della Sera, discute della sua carriera e della sua relazione complessa con la politica, in particolare con la sinistra. Rievoca il suo primo grande successo nel 1974 e la creazione di “Margherita” nel 1976, scritta con Marco Luberti. Cocciante racconta che il titolo inizialmente non lo convinceva, ma la canzone arrivò al pubblico in un momento di intensa contestazione politica, risultando proprio nel contrasto tra amore e politica.

Il cantautore esprime la sua frustrazione per il mondo politico di quegli anni, dicendo di non essere stato ben accolto dalla sinistra, scegliendo di rimanerne distante per non voler entrare in affari politici. Infatti, rifiutò anche offerte interessanti dalla Democrazia Cristiana, sottolineando il suo desiderio di mantenere la purezza della sua arte.

Cocciante menziona anche la censura di “Bella senz’anima”, in particolare un verso che fu inizialmente bocciato, prima che l’album venisse prodotto dalla RCA con arrangiamenti di Morricone. Critica il movimento femminista italiano per aver ostacolato la canzone, affermando che non c’era nulla di maschilista e che il messaggio era in realtà una celebrazione della donna.

Infine, il cantautore condivide le sue origini vietnamite, essendo nato a Saigon e vissuto lì fino all’età di 11 anni, quando la sua famiglia tornò in Italia nel 1960. Anche se non è mai tornato in Vietnam, confessa di avere nostalgia di quei momenti di libertà e semplicità.