Esclusi dal Premio Strega 2025: Dal Fascismo di Nicoletta Verna alle Opere di Dario Franceschini

Tra i nomi esclusi dalla finale del Premio Strega 2025 ci sono quelli di Dario Franceschini, con il suo libro “Aqua e tera”, e di Nicoletta Verna, con “I giorni di vetro”, che tratta della vita sotto il fascismo. Nonostante le oltre 50 mila copie vendute, il libro di Verna, unica candidata dell’editore Einaudi, ha suscitato sorpresa e dispiacere per la sua esclusione, come ha sottolineato Paolo Repetti, direttore editoriale di Einaudi Stile Libero. Secondo Repetti, l’esclusione di Verna è difficile da giustificare e non si allinea con il riconoscimento della sua voce rilevante nella narrativa italiana contemporanea.

Il Premio Strega 2025 vedrà quindi una dozzina di candidati finalisti, tra cui nomi come Valerio Aiolli, Saba Anglana, e Andrea Bajani. I finalisti sono stati selezionati dal Comitato Direttivo, guidato da Melania Mazzucco, ma le scelte hanno generato polemiche. Oltre a Franceschini e Verna, sono stati esclusi anche Michele Masneri con “Paradiso” e Antonella Cilento con “La babilonese”.

Le polemiche continuano e, in attesa del vincitore che sarà annunciato il 3 luglio, ci si interroga su chi potrebbe emergere tra i favoriti, identificabili in Andrea Bajani, Paolo Nori e Nadia Terranova. La cerimonia di premiazione si terrà nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, un contesto suggestivo per un evento di grande risonanza nel panorama letterario italiano.