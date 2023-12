Esclusi da Sanremo 2024: da Gabbani a Ermal Meta, i nomi

Ieri Amadeus al TG1 ha annunciato i nomi dei 27 big che a febbraio saranno in gara al prossimo Festival di Sanremo. Al direttore artistico sono arrivati quasi 500 brani, quindi significa che più di 400 artisti sono stati esclusi dalla lista finale. Uno di loro è sicuramente Michele Bravi, visto che ieri ha registrato il video della sua reazione all’annuncio di Amadeus, ma chi sono gli altri? Andrea Conti su Il Fatto Quotidiano ha svelato i nomi di 14 esclusi da Sanremo 2024 e tra loro ci sono anche alcuni ex vincitori del Festival: da Arisa e Francesco Gabbani a Ermal Meta e Fabrizio Moro (che si sono presentati separatamente questa volta).

“Michele Bravi che ci aveva sperato fino all’ultimo. Arisa in una story su Instagram aveva incrociato le dita per il responso finale. Così come a casa sono rimaste le glorie della musica italiana come Al Bano, Marcella Bella (che aveva anche presentato un brano in duetto con la Bertè, poi quest’ultima ce l’ha fatta da sola) e Patty Pravo che, a quanto pare, aveva un brano firmato da un illustre collega. Sembra che Bresh, stimatissimo cantautore della nuova generazione genovese, sebbene avesse una canzone potente, non sia riuscito per un soffio ad entrare tra i 27 nomi. Anche i vincitori dell’edizione 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro non hanno convinto Amadeus. Così come non ce l’hanno fatta il vincitore dei Sanremo 2017 Francesco Gabbani e gli Zero Assoluto. Delusione anche per Alexia e Malika Ayane”.