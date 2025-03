Esclusa l’ipotesi del CO: Nuove Scoperte

La morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa rimane un mistero. La polizia ha escluso l’intossicazione da monossido di carbonio, ma la certezza arriverà solo con gli esami di laboratorio. È stata stabilita la data di decesso di Hackman: 17 febbraio, giorno in cui il suo pacemaker ha inviato l’ultimo segnale. La coppia è stata trovata morta il 26 febbraio da due addetti alla manutenzione.

Le cause di morte di Hackman, 95 anni, e di Betsy Arakawa, 63 anni, non sono chiare. L’ipotesi iniziale di avvelenamento sembra meno probabile, e i risultati dell’autopsia e degli esami di laboratorio potrebbero richiedere due o tre mesi. L’esame esterno non ha mostrato segni di lesioni o traumi, e non ci sono stati segni di effrazione nella loro villa a Santa Fe, escludendo quindi la pista dell’omicidio.

I corpi sono stati trovati in stanze diverse: Betsy Arakawa nel bagno, con segni di mummificazione e una stufetta vicino, mentre Gene Hackman era seduto in un ripostiglio vicino alla cucina. Accanto al corpo di Arakawa c’era un flacone di medicine aperto e rovesciato. Inoltre, uno dei loro cani è stato trovato morto nella stessa stanza, mentre altri due cani erano in vita e in buone condizioni.

Le figlie di Hackman hanno dichiarato che il padre era in “buona salute”, nonostante non lo sentissero da mesi. La situazione resta quindi complessa e in attesa di chiarimenti.