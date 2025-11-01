17.1 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Politica

Esclusa la lista Fico Presidente: eccesso di firme in Irpinia

Da stranotizie
Esclusa la lista Fico Presidente: eccesso di firme in Irpinia

La Regione Campania, nella sezione di Salerno, ha rigettato il ricorso della lista “Fico Presidente”, escludendola dalla circoscrizione irpina. Questa lista supportava il candidato governatore del M5S. I giudici amministrativi hanno ritenuto inaccettabile l’errore relativo alle 40 firme di presentazione in eccesso, raccolte nei comuni di Frigento e Calitri. Hanno evidenziato che la legge elettorale della Campania stabilisce una soglia massima di 165 firme per le circoscrizioni come quella di Avellino, per garantire il diritto di altri gruppi di presentare le proprie liste.

A seguito di questa esclusione, hanno abbandonato la campagna elettorale i candidati Maria Laura Amendola, ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e Franco Fiordellisi, ex segretario della Cgil irpina. Tuttavia, hanno la possibilità di presentare ricorso al Consiglio di Stato entro 48 ore. Con la rimozione della lista “Fico Presidente”, il numero complessivo dei candidati impegnati in Irpinia per le elezioni regionali scende a 76, mentre le liste a sostegno del candidato progressista sono ora sette.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
La Piccola Atene sfida il Montirone per il riscatto sportivo
Articolo successivo
Inflazione in Italia: calo e pressione fiscale in aumento
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.