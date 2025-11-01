Esclusa la lista Fico Presidente: eccesso di firme in Irpinia

La Regione Campania, nella sezione di Salerno, ha rigettato il ricorso della lista “Fico Presidente”, escludendola dalla circoscrizione irpina. Questa lista supportava il candidato governatore del M5S. I giudici amministrativi hanno ritenuto inaccettabile l’errore relativo alle 40 firme di presentazione in eccesso, raccolte nei comuni di Frigento e Calitri. Hanno evidenziato che la legge elettorale della Campania stabilisce una soglia massima di 165 firme per le circoscrizioni come quella di Avellino, per garantire il diritto di altri gruppi di presentare le proprie liste.

A seguito di questa esclusione, hanno abbandonato la campagna elettorale i candidati Maria Laura Amendola, ex parlamentare del Pd, Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e Franco Fiordellisi, ex segretario della Cgil irpina. Tuttavia, hanno la possibilità di presentare ricorso al Consiglio di Stato entro 48 ore. Con la rimozione della lista “Fico Presidente”, il numero complessivo dei candidati impegnati in Irpinia per le elezioni regionali scende a 76, mentre le liste a sostegno del candidato progressista sono ora sette.