Esclusa deliberatamente

Durante un episodio di “Storie di donne al bivio”, Manila Nazzaro ha affrontato le affermazioni fatte da Patrizia Mirigliani, ospite di Caterina Balivo a “La volta buona”. Mirigliani, figlia del fondatore di Miss Italia, ha dichiarato che porterà la corona di Manila in studio, insinuando una rivalità con la Balivo. Questa situazione ha generato tensione, considerando che la Balivo, in passato, aveva gareggiato a Miss Italia, finendo terza proprio dietro a Manila.

Manila ha espresso il suo disappunto per il commento di Mirigliani, ritenendolo irrispettoso nei riguardi della sua vittoria. Durante il programma, ha rivelato la sua frustrazione per non aver ricevuto supporto adeguato dalla produzione di Miss Italia e ha sottolineato il suo impegno e la gratitudine per il titolo che ha ricevuto. Ha anche notato che, a differenza di alcune altre vincitrici, ha sempre mostrato riconoscenza per il riconoscimento, ma ha percepito un certo ostracismo da parte di chi gestisce il concorso.

Inoltre, Manila ha commentato la leggerezza con cui la Balivo ha affrontato la questione, dicendo: “Non è bello quando non viene riconosciuto un titolo”. Ha anche notato come le sue esperienze abbiano creato una certa distanza nei rapporti. Nazzaro, infatti, ha rilevato di non essere mai stata invitata nel programma di Balivo, suggerendo che potrebbe esserci una mancanza di volontà da parte della conduttrice.

Monica Setta, conduttrice del programma, ha cercato di difendere Patrizia Mirigliani, affermando che le sue parole potrebbero essere state scambiate per una battuta leggera. Tuttavia, Manila ha ribadito il suo punto di vista, menzionando che anche sua madre si è sentita offesa dalle affermazioni di Mirigliani. Alla fine, la Nazzaro ha affermato che nonostante il risentimento per queste situazioni, è pronta a guardare avanti e proseguire con la sua carriera.

Questa vicenda mette in luce le dinamiche di rivalità e riconoscimento nel mondo delle beauty queen, oltre a riflettere sulle relazioni tra donne nel panorama televisivo italiano, dove storie personali e professionali si intrecciano frequentemente.