Il 3 agosto 1977, con una conferenza stampa a New York, venne annunciato un personal computer che per qualche anno vendette più di quello della Apple uscito l’anno prima.

Si chiamava TRS-80, non un gran nome in effetti: era un acronimo che stava per Tandy Radio Shack. Tandy era una società che all’epoca controllava circa tremila negozi di elettronica col marchio Radio Shack. Si erano convinti che ci fossero almeno 10 milioni di clienti che avrebbero potuto comprare un personal computer low cost. Il prezzo era effettivamente conveniente, 399 dollari, e le vendite volarono. La previsione era di venderne tremila nel primo anno, mentre furono diecimila nel primo mese per arrivare a oltre 200mila. Era effettivamente una novità: l’Associated Press notò con meraviglia che il TRS-80 poteva “gestire quindici buste paga, insegnare la matematica ai ragazzi, conservare le ricette preferite e gli investimenti in Borsa, e persino giocare a carte”.

Ben presto il TRS-80, nelle sue nuove versioni divenne il personal computer più venduto del mondo. E poi? Poi mancava di fascino e persino quelli che lo avevano comprato scherzando lo chiamavano TRASH-80, spazzatura. I personal computer stavano per diventare una questione religiosa: il mondo stava per dividersi fra i seguaci della Apple e i devoti di Ibm alleata con Microsoft. Ben presto del TRS-80 non sarebbe rimasto neanche un ricordo.