esce “Petit Fou Fou”, il nuovo singolo

I due sono considerati tra gli artisti più forti della scena musicale italiana e hanno lavorato insieme al nuovo singolo “Petit Fou Fou”.

“Petit Fou Fou” sarà un brano super uptempo con cassa dritta, dal sound trascinante. “Apprezzo molto Anna e la sua musica, ho sempre voluto collaborare con lei” ha dichiarato Rhove, il cui ultimo singolo” Ancora” è stato uno tra i brani più suonati dalle radio italiane quest’estate. “Questo era il pezzo giusto, arrivato al momento giusto. Spero che tutta l’energia che ci abbiamo messo arrivi alle persone.

I progetti di Rhove

“‘Petit Fou Fou’ è il preludio di tanta nuova musica che ho in programma di pubblicare il prossimo anno” ha dichiarato Rhove, alimentando quindi le speranze che il suo primo album possa essere prossimo alla pubblicazione. Da lui ci si aspetta un disco in cui sia possibile vedere e soprattutto ascoltare le mille sfaccettature della sua poetica, il cui punto di forza sta nella capacità di superare i luoghi comuni del rap, trasmettendo messaggi positivi e di ispirazione per i più giovani.

Il cantante ha infatti dichiarato: “In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa. Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con le droghe. L’adrenalina è la droga più potente”.

L’anno da record di Anna

Anna dal canto suo ha concluso un anno da record che l’ha vista partecipare alla colonna sonora del blockbuster mondiale “FAST X”, pubblicare collaborazioni che hanno vinto svariati dischi di Platino e diventare l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify.

Di recente la rapper ha fatto una collaborazione con il cantante di trap Sfera Ebbasta per il singolo “Ciao Bella”, che l’ha resa celebre oltre che una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano.