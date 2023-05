Esce in libreria il 9 maggio “La regina Carlotta”, di Julia Quinn e Shonda Rhime…

Esce in libreria il 9 maggio “La regina Carlotta”, di Julia Quinn e Shonda Rhimes. Il romanzo che accompagna la nuova serie tv La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, in onda da oggi su Netflix. Siete pronti a immergervi di nuovo tra i merletti e i violini di Bridgerton? 🎻 Julia Quinn e Shonda Rhimes, sceneggiatrice e produttrice di serie tv quali Grey’s Anatomy e Le regole del delitto perfetto, hanno collaborato alla scrittura di uno spin-off e prequel di Bridgerton, un romanzo indimenticabile e romantico sul grande amore tra la regina Carlotta e re Giorgio III e su come la loro storia abbia innescato un cambiamento nella società del tempo. In libreria e negli store online dal 9 maggio.