Esce di casa per andare a un incontro: trovata morta 42enne

Il 20 settembre 2024, una donna romena di 42 anni è scomparsa mentre era a Viadana per un incontro. Ha detto ai suoi familiari che sarebbe uscita, ma dopo non averla vista tornare, la famiglia ha sporto denuncia. La sorella convivente ha informato i carabinieri che la sorella si era recata a Viadana per un appuntamento la sera precedente. Dopo la denunzia, è stato attivato un piano provinciale di ricerche da parte del comando compagnia carabinieri di Viadana.

Le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita della donna nel tardo mattino del 26 settembre. Il cadavere è stato scoperto in un giardino di una villetta nel centro di Viadana. Al momento, sono in corso rilievi e indagini per far luce sulla situazione, coinvolgendo anche il nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Mantova. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione e tristezza nella comunità locale, evidenziando le crescenti problematiche di sicurezza e le dinamiche legate alla violenza di genere.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore della vittima e di comprendere le circostanze della sua morte. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo al contesto dell’incontro per il quale si era recata a Viadana. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra la comunità e le istituzioni per prevenire simili tragedie in futuro.

Il ritrovamento del corpo ha scosso la cittadinanza e invitato a riflettere sulle misure di sicurezza e di protezione delle persone vulnerabili. Le indagini sono ancora in fase embrionale e gli inquirenti stanno valutando diverse piste, senza escludere alcuna possibilità.

Mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima, si spera che si possa fare luce su questo tragico episodio e che possano essere messe in atto misure preventive per evitare che simili eventi si ripetano. Il caso rimane aperto mentre continuano le attività investigative.