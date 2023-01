Quello che trova sulla sua auto dopo che esce da casa sua è incredibile: l’incontro ravvicinato dell’uomo lo lascia interdetto.

Un destabilizzante video è stato realizzato in mattinata da una donna mentre si allontanava a passo lento dalla sua abitazione. Le immagini, ormai popolari in rete, hanno documentato il suo inatteso incontro con un insolito esemplare della fauna selvaggia, il quale non sarebbe particolarmente avvezzo a frequentare tali luoghi del centro abitato.

Esce di casa e lo trova sulla sua auto: l’incontro che non ti aspetti – VIDEO

Il noto filmato è apparso sul profilo Facebook di un noto giornalista televisivo statunitense. Questi racconta, con la sua condivisione, l’esperienza di una donna residente nel quartiere di Phoenix, dove – pochi giorni prima – ha voluto immortalare la sua rocambolesca avventura. Il video è stato pubblicato lo scorso 4 gennaio lasciando, in poche ore, i suoi migliaia di spettatori con il fiato sospeso.

Un Coyote, ritrovatosi a vagare per le strade della cittadina, era comodamente seduto su una vettura di colore grigio ferma al lato della carreggiate. A bordo dell’automobile non vi era nessuno, e – nel frattempo – il Coyote, come immobilizzato, sembrava godere dei raggi di sole della bella giornata invernale non curandosi del panorama circostante quanto della vettura che avanza a passo d’uomo accanto a esso.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

In didascalia alla breve clip si legge, oltre all’altrettanto ironico parere degli utenti, il commento divertito del giornalista, il quale afferma – con fare sorpreso – come quest’ultima statua del Coyote, sia indubbiamente la cosa più insolita che abbia visto in Arizona negli ultimi tempi, dando ulteriore risonanza al filmato.

La donna ha raccontato di aver visto il Coyote subito dopo essersi addentrata nella suddetta strada e di aver desiderato riprendere l’insolita situazione per segnalare la presenza dell’animale selvatico agli abitanti del quartiere. Difatti il Coyote potrebbe rappresentare un rischio per gli animali da compagnia presenti nelle abitazioni limitrofe, pertanto la donna non avrebbe esitato a farsi portavoce dello sconfinamento dell’esemplare.

Numerose le reazioni al filmato da parte degli utenti. Fra i commenti più gettonati, invece, vi sarebbe quello di un uomo che ha sottolineato il legame tra l’inspiegabile attesa dell’animale e il suo celebre corrispettivo nel cartone animato di “Willy il Coyote“. L’utente ha pertanto affermato: “so che sta aspettando il segnale acustico: beep beep!“