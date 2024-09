Esce con la bambina; a casa nel passeggino trova un piccolo ospite

Durante una passeggiata con la sua bambina nel passeggino, Nia Briana, residenti a Honolulu, ha sentito un miagolio proveniente da un cespuglio. Scoprendo un gattino arancione abbandonato vicino a uno scatolone, ha deciso di salvarlo. Il micetto, visibilmente in difficoltà e non ancora svezzato, le è subito salito sulla mano. Nia, incinta della volontà di aiutarlo, lo ha riposto nel porta oggetti del passeggino e lo ha riportato a casa.

Dopo il salvataggio, Nia ha condiviso l’esperienza sui social, descrivendo le condizioni del gattino: affamato e con infezioni agli occhi, risultando parzialmente non vedente. Una visita veterinaria ha rivelato che il micetto aveva l’85% di vista in un occhio e solo il 15% nell’altro. Nonostante le sue difficoltà, ha sviluppato un udito eccezionale per compensare. Nia ha anche notato che non c’erano altri cuccioli nei dintorni, confermando che il gattino era solo.

L’atto di salvataggio di Nia è stato accolto con entusiasmo su TikTok, dove ha mostrato il legame speciale che si stava formando tra il suo nuovo amico peloso e la sua famiglia, che già include un altro gatto arancione. Nia considerava il ritrovamento del micetto come un segno del destino, un richiamo a una connessione più profonda con gli animali. La sua decisione di allargare la famiglia dimostra il suo amore e la compassione verso le creature vulnerabili.

Grazie al suo intervento, il gattino ha potuto iniziare una nuova vita circondato da affetto e cure. Nia, fiorista di professione e madre di due bambine, ha condiviso sui social aggiornamenti sul progressivo recupero del piccolo felino, sottolineando come, nonostante le difficoltà iniziali, il micetto stia rapidamente adattandosi alla sua nuova vita. Con la sua personalità affettuosa, e grazie a gesti di gentilezza come il suo salvataggio, Nia e il suo gattino stanno vivendo un’avventura che unisce amore, speranza e la gioia di un nuovo inizio.