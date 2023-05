Esce a fare una passeggiata con il cane salva 2 cuccioli abbandonati video

Il salvataggio di due cuccioli abbandonati ripreso in un video: la ragazza li ha trovati quando è uscita a fare una passeggiata con il suo cane.

Due bellissimi cuccioli di pochi mesi dal manto chiaro siedono l’uno accanto all’altro nel giardino di una vecchia casa abbandonata. A trovarli è una giovane ragazza, Ashley, uscita a fare una passeggiata in compagnia della sua cagnetta Edi. I piccoli non hanno il collare e non c’è nessuna persona insieme a loro. Chiaramente devono essere stati abbandonati. Troppo piccoli per sopravvivere senza un riparo e senza cibo, la vita dei due cuccioli è in pericolo. Per questo Ashley non può fare a meno che prendere una decisione.

Il video del salvataggio di due cuccioli di cane abbandonati

A spiegare quanto accaduto è un video condiviso su TikTok dalla stessa ragazza, sul proprio profilo social, all’account @minnylol.

Come si ricava dal filmato, la ragazza aspettò a lungo nei pressi della casa nella speranza che qualcuno tornasse a prendere i cuccioli. La sua cagnolina Edi, intanto, aveva mostrato chiaramente di voler andare via da quel posto. Non potendo abbandonare i piccoli al loro destino ma allo stesso tempo temendo di infastidire la sua amica a quattro zampe, Ashley corse a casa per lasciare Edi e tornò in fretta con la sua auto per salvare i due cuccioli. In un successivo video condiviso su TikTok, la ragazza ha raccontato: «Per tutto il tragitto sono stata così in pensiero e così spaventata che potesse succedere qualcosa ai piccoli mentre accompagnavo Edi a casa».

Commentando in un altro filmato di averne parlato con Edi, la quale non si è mostrata arrabbiata ma molto delusa dalla decisione della sua umana, la ragazza ha infine deciso di portare con sé i cagnolini. Dopo averli fatti salire sulla propria macchina e averli portati dal veterinario, Ashley ha deciso di adottare i piccolini. Nei giorni successivi è tornata più volte alla casa abbandonata per assicurarsi che non ci fossero persone che stessero cercando i due cagnetti. La giovane ha anche contattato un rifugio locale per assicurarsi che nessuno stesse cercando i cani smarriti. Dal canto suo Edi non ha impiegato molto tempo ad affezionarsi ai nuovi arrivati, che sono stati battezzati Tempura e Panko, e con i quali ha quasi subito iniziato a condividere i suoi giocattoli. I due cuccioli hanno portato moltissima gioia sia ad Ashley sia a Edi; così commenta infatti la ragazza: «Ogni giorno che trascorro insieme a i piccoli, penso che non potrei mai più rinunciare a nessuno di loro. Inoltre, Edi li ama e sta facendo un ottimo lavoro nel farli divertire e nell’insegnarli come comportarsi in casa».

Purtroppo non tutti i cani sono fortunati come Tempura e Panko, che hanno trovato subito una famiglia. Ogni giorno migliaia di cuccioli vengono abbandonati in tutto il mondo. I social network frequentemente offrono infatti testimonianza di queste storie, come quella che ha per protagonisti i cinque cuccioli di cane abbandonati senza alcuna pietà a soli due giorni di vita in mezzo a una strada degli Stati Uniti e sotto alla pioggia battente o come l’abbandono in Sicilia qualche settimana fa di quattro cuccioli di cane ritrovati in una cassetta di plastica da un ciclista. Anche quando vengono salvati, la maggior parte di questi animali finisce nei rifugi, attendendo per tutta la vita che qualcuno decida di adottarli. Per fortuna, però, almeno per alcuni di loro come è stato per Tempura e Panko non sempre è così. (di Elisabetta Guglielmi)