18.9 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Salute

Escape Room in Trentino per la Salute Mentale Giovanile

Da stranotizie
Escape Room in Trentino per la Salute Mentale Giovanile

Dal 3 novembre al 6 dicembre, un intero piano di Palazzo Maffei a Lavis diventerà un’escape room, un luogo dove i giovani del Trentino potranno collaborare per risolvere enigmi e cercare indizi. L’iniziativa, chiamata “Lunatici”, non ha solo un obiettivo ludico, ma mira a sensibilizzare i partecipanti sulla salute mentale utilizzando un linguaggio vicino ai ragazzi. L’esperienza dura quasi due ore e si articola in due momenti: il primo è un gioco ambientato in un mondo onirico, mentre nella seconda parte i partecipanti riflettono su quanto vissuto e sul tema della salute mentale.

Il progetto, ideato dall’associazione Ama di Trento e co-organizzato con la Fondazione Caritro e il Rotary Valli Trentine, ha coinvolto numerosi enti, tra cui l’Ordine degli Psicologi e l’Azienda Sanitaria. Durante una conferenza stampa, è emerso che un ragazzo su due in Italia ha sperimentato ansia o depressione, e in Trentino, il 10% dei giovani tra 11 e 17 anni presenta sintomi depressivi. Miriam Vanzetta, direttrice di Ama, ha sottolineato il crescente numero di giovani che chiedono supporto, evidenziando l’importanza di spazi di confronto per i ragazzi.

L’escape room affronta temi indicati dagli stessi partecipanti, come relazioni e solitudine, e si avvale del metodo della gamification per unire gioco ed educazione. Accanto all’escape room, si svolgerà il festival Lunatici, con eventi e laboratori dedicati. Il sito lunaticiescaperoom.com offre dettagli e modalità di prenotazione. Il sindaco Luca Paolazzi ha affermato che questa iniziativa rappresenta un modo efficace per affrontare la salute mentale, un tema sempre più rilevante per gli adolescenti e per l’intera comunità.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Vogue World: moda e cinema si incontrano a Los Angeles
Articolo successivo
Elia Viviani e la sua strada verso le Olimpiadi 2028
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.