Escape Room in Trentino per la Salute Mentale Giovanile

Dal 3 novembre al 6 dicembre, un intero piano di Palazzo Maffei a Lavis diventerà un’escape room, un luogo dove i giovani del Trentino potranno collaborare per risolvere enigmi e cercare indizi. L’iniziativa, chiamata “Lunatici”, non ha solo un obiettivo ludico, ma mira a sensibilizzare i partecipanti sulla salute mentale utilizzando un linguaggio vicino ai ragazzi. L’esperienza dura quasi due ore e si articola in due momenti: il primo è un gioco ambientato in un mondo onirico, mentre nella seconda parte i partecipanti riflettono su quanto vissuto e sul tema della salute mentale.

Il progetto, ideato dall’associazione Ama di Trento e co-organizzato con la Fondazione Caritro e il Rotary Valli Trentine, ha coinvolto numerosi enti, tra cui l’Ordine degli Psicologi e l’Azienda Sanitaria. Durante una conferenza stampa, è emerso che un ragazzo su due in Italia ha sperimentato ansia o depressione, e in Trentino, il 10% dei giovani tra 11 e 17 anni presenta sintomi depressivi. Miriam Vanzetta, direttrice di Ama, ha sottolineato il crescente numero di giovani che chiedono supporto, evidenziando l’importanza di spazi di confronto per i ragazzi.

L’escape room affronta temi indicati dagli stessi partecipanti, come relazioni e solitudine, e si avvale del metodo della gamification per unire gioco ed educazione. Accanto all’escape room, si svolgerà il festival Lunatici, con eventi e laboratori dedicati. Il sito lunaticiescaperoom.com offre dettagli e modalità di prenotazione. Il sindaco Luca Paolazzi ha affermato che questa iniziativa rappresenta un modo efficace per affrontare la salute mentale, un tema sempre più rilevante per gli adolescenti e per l’intera comunità.