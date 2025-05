ESC 2025: Prima Semifinale, Scaletta e Info Essenziali

Questa sera, 13 maggio, parte la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, quest’anno ospitato a Basilea, in Svizzera, dove nel 1956 si svolse la prima edizione a Lugano. La finale si terrà il 17 maggio e tra i partecipanti c’è l’italiano Lucio Corsi, secondo classificato a Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro”, già disco d’oro e favorito per un posto nella top 10.

Nella prima semifinale, 15 Paesi si contendono 10 posti per la finale. Ogni performance sarà preceduta da una clip che presenterà una “cartolina svizzera”; tra i concorrenti c’è anche Gabry Ponte, DJ torinese in gara per San Marino con “Tutta l’Italia”. Partecipano anche l’estone Tommy Cash con “Espresso Macchiato” e gli Shkodra Elektronike per l’Albania, rappresentanti della scena musicale italiana.

L’apertura della serata includerà un tributo alle origini dell’Eurovision, con il racconto della vittoria della Svizzera nel 1956. Il primo intermezzo sarà “Made in Switzerland”, mentre le presentatrici Hazel Brugger e Sandra Studer offriranno un’esibizione comica sui cliché sul Paese. Un omaggio alla vittoria di Cèline Dion nel 1988 chiuderà il primo segmento, con esibizioni di artisti partecipanti dell’anno precedente.

La serata si concluderà con una performance di Jørgen Olsen degli Olsen Brothers, vincitori dell’Eurovision nel 2000. La semifinale è visibile su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay dalle 20:15, con la conduzione di BigMama e Gabriele Corsi. Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell’Eurovision.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it