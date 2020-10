Otto mesi, sei milioni di casi, 240mila morti più tardi, del coronavirus non ne possiamo più. “Sfinimento da Covid” l’ha definito Hans Kluge, il responsabile dell’Europa per l’Organizzazione Mondiale della Sanità. La diagnosi, ha sottolineato in un suo discorso, colpisce in alcune nazioni fino al 60% della popolazione. Fra i sintomi ce n’è uno più pericoloso degli altri: il calo dell’attenzione. L’allentamento di quelle misure di prevenzione che proprio adesso sono necessarie per frenare la marea rimontante del virus.

“Sulla base dei dati dei sondaggi dei paesi europei, vediamo senza sorprenderci che la stanchezza dei cittadini sta aumentando” dice Kluge nel suo documento. Le persone sono state costrette a “sacrifici enormi”, e il lockdown italiano è uno dei casi più emblematici. “Abbiamo pagato un prezzo straordinario e tutti siamo sfiniti, indipendentemente da dove viviamo e cosa facciamo. In questa situazione è facile e naturale sentirsi apatici e demotivati”.

In mezzo a “un’emergenza ormai protratta da mesi, che ha stravolto le nostre vite e ci ha tolto ogni sicurezza”, Kluge chiede ai politici di ascoltare di più il pubblico e coinvolgerlo nelle decisioni. E cita, fra le categorie più disorientate, quelle degli studenti e degli anziani costretti alla solitudine nelle case di riposo. “Dobbiamo essere creativi e coraggiosi. Rispondiamo ai nostri bisogni con metodi innovativi”. Poi cita l’esempio di una città universitaria danese che, per la riapertura dell’anno accademico, ha chiesto agli studenti di mettere a punto il protocollo con tutte le misure di prevenzione necessarie. Una contea inglese, l’Hertfordshire, monitora attraverso una piattaforma internet le reazioni della comunità rispetto alle misure adottate per prevenire i contagi, i livelli di conoscenza e accettazione da parte dei cittadini. In Germania il governo ha consultato filosofi, storici, teologi e psicologi del comportamento, per calibrare quali e quanti divieti la popolazione sarebbe stata in grado di tollerare. In Norvegia gli stessi maestri sono stati chiamati a redigere le regole per la riapertura di nidi e materne. Kluge cita perfino i cinema galleggianti in Israele (ma per un periodo hanno proiettato film anche a Venezia). Per coordinare e incoraggiare questo tipo di iniziative, l’Oms istituirà un forum permanente.

Per finire, e d’ora in poi dovremmo abituarci, Kluge cita le prossime feste natalizie. La comunità musulmana, cita il responsabile dell’Oms, è riuscita a celebrare il suo ramadan con auguri online e pasti recapitati a domicilio alle famiglie dopo la giornata di digiuno. Del forum permanente che, fra le altre cose, metterà a punto le regole da seguire durante le prossime feste faranno parte medici ed esperti sanitari di oltre trenta paesi. Ma Kluge ricorda che “supereremo la crisi se avremo coraggio ed empatia. La risposta al Covid non può essere solo medica. Dovremo ascoltare e incontrare tutti i bisogni della popolazione in uno modo che non avevamo fatto mai prima”.





