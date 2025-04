Esanatoglia, il borgo dei 7 campanili dove ogni passeggiata si conclude tra tartufi e… sanguinaccio

Esanatoglia, conosciuta come la città dei sette campanili, è situata nel cuore delle Marche, tra il Monte Corsegno e il Monte Gemmo. Questa affascinante località, attraversata dal Fiume Esino, conserva un centro storico unico e pittoresco. La storia di Esanatoglia risale all’antichità, con resti preistorici e una comunità che, in epoca romana, prese il nome di Aesa. Durante il Medioevo, il Monastero di Sant’Angelo divenne un importante centro religioso e culturale. Vari signori si alternarono nel governare la città, facendola prosperare, fino a diventare parte dello Stato Pontificio nel 1502.

Oggi, Esanatoglia è nota per il suo sviluppo rurale sostenibile e le tradizioni artigianali, in particolare nella ceramica. Il suo centro è caratterizzato da Corso Vittorio Emanuele, fiancheggiato da portali storici come la Porta di Sant’Andrea e la Porta Panicale. La Pieve di Santa Anatolia è l’edificio principale, risalente al romanico, mentre il Palazzo Varano, sede del Comune, custodisce affreschi medievali.

Nelle vicinanze, il Roccone e l’Eremo di San Cataldo offrono panorami mozzafiato e tranquillità. Il Parco delle Vene, con la sua biodiversità, attira amanti della natura. Per gli sportivi, Esanatoglia è ideale per parapendio e trekking, e il crossdromo “Gina Libani Repetti” è famoso per le gare di motocross.

La gastronomia è il fiore all’occhiello della zona, con piatti tipici come funghi, tartufi e il tradizionale frustingo. Facile da raggiungere, Esanatoglia rappresenta una meta perfetta per scoprire storia, cultura e natura nelle Marche.