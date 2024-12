Esami e tempi di recupero

Brutte notizie per il Napoli, che dovrà affrontare l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro ha lasciato anticipatamente la sessione di allenamento odierna a causa di una caduta. Gli esami effettuati hanno rivelato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Il club sta monitorando la situazione giorno per giorno, ma si prevede un periodo di stop di almeno tre settimane.

La nota ufficiale del Napoli informa che “Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, a seguito di una caduta, ha riportato, come confermato dagli esami effettuati presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari”. Inizia così un periodo delicato per il giocatore, che da domani intraprenderà un percorso di riabilitazione per recuperare dall’infortunio.

Questa situazione rappresenta un ulteriore problema per la squadra, che dovrà fare a meno di uno dei suoi difensori chiave. L’assenza di Buongiorno potrebbe influire sulla formazione e sulle strategie del tecnico. Con il campionato in corso e le sfide imminenti, il Napoli dovrà trovare rapidamente delle soluzioni alternative per sostituire il giocatore.

La panchina del Napoli, con il suo staff tecnico, dovrà prepararsi ad affrontare questi cambiamenti. La rosa a disposizione sarà fondamentale per mantenere le prestazioni della squadra elevate anche in presenza di infortuni. La dirigenza spera in una pronta guarigione di Buongiorno, consapevole che il suo rientro sarà cruciale per le prossime partite.

In attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni e sulla progressione della riabilitazione, tutti presso il club sono desiderosi di vedere Buongiorno tornare in campo, contribuendo così alla campagna del Napoli. La società sta seguendo con attenzione il recupero del giocatore e spera di riaverlo a disposizione il prima possibile per affrontare le prossime sfide in serie A e le competizioni europee.