A causa del deterioramento della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, il ministero della Giustizia ha disposto il rinvio delle prove scritte per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, in programma per il 15-16-17 dicembre 2020. È quanto stabilito dal decreto ministeriale firmato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, in linea con la sospensione dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione alle professioni (già prevista dal Dpcm del 3 novembre) e con le indicazioni contenute in un parere appositamente reso dal Comitato tecnico scientifico (Cts).

