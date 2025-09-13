25.2 C
Erykah Badu in Italia: concerti imperdibili a Milano e Roma

Da StraNotizie
Erykah Badu, icona del neo-soul, celebra il 25° anniversario del suo album “Mama’s Gun” con un tour che toccherà diverse città, inclusa l’Italia. Questo tour, intitolato “The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25”, prevede due concerti nel nostro paese: il 7 novembre all’Alcatraz di Milano e il 10 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il tour inizierà il 3 ottobre, con un concerto all’Hollywood Bowl di Los Angeles e proseguirà toccando importanti location in Nord America ed Europa, come la Royal Albert Hall di Londra e lo Zenith di Parigi. Durante le esibizioni, Badu eseguirà i suoi brani più famosi, come “Bag Lady”, “Didn’t Cha Know?” e “Cleva”, insieme a classici dall’album “Mama’s Gun”.

Oltre alla sua influenza musicale, Erykah Badu è nota per il suo impegno femminista e come attivista per i diritti civili. Attraverso una combinazione di soul, funk, hip-hop, jazz e gospel, ha collezionato numerosi Grammy Awards, ispirando molte artiste contemporanee, tra cui Ari Lennox, Solange e Kehlani. Anche cantanti della Gen Z, come Summer Walker, hanno espresso quanto la sua musica abbia influenzato il loro percorso artistico.

Un esempio di questo legame è Janelle Monáe, che ha condiviso di essere stata scoperta da Badu, la quale ha anche influenzato i temi dei suoi brani. Questo dimostra come l’eredità di Erykah Badu continui a vivere attraverso le nuove generazioni di artisti.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

