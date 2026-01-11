10.1 C
Eruzioni al vulcano Kilauea alle Hawaii

La lava del vulcano Kilauea alle Hawaii ha illuminato la notte mentre eruttava e scorreva. Secondo l’U.S. Geological Survey, il Kilauea è in eruzione in modo episodico, principalmente da due bocche all’interno del cratere Halema’uma’u. Gli episodi eruttivi durano meno di 12 ore e sono intervallati da pause che possono protrarsi anche per oltre due settimane. Le più recenti colate di lava sono iniziate sabato 10 gennaio, con fontane che hanno raggiunto un’altezza di circa 6 metri all’interno del cratere Halema’uma’u. Durante la notte, l’aumento del tremore sismico e degli spruzzi di lava ha segnalato il possibile inizio di un nuovo episodio eruttivo, il 40esimo dell’attuale fase eruttiva. L’USGS ha precisato che le emissioni di gas rimangono elevate, causando inquinamento atmosferico vulcanico nelle aree sottovento.

