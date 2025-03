Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala: evacuazione urgente per 30.000 abitanti

Il vulcano Fuego, situato a 60 chilometri da Città del Guatemala, ha iniziato a eruttare, spingendo le autorità a ordinare l’evacuazione di circa 30.000 persone che vivono nelle vicinanze. Fuego è noto per essere uno dei vulcani più attivi del mondo e le sue eruzioni rappresentano un grave pericolo per la popolazione locale. Nel 2018, un’eruzione del vulcano ha causato la morte di 194 persone, evidenziando i rischi legati a questo fenomeno naturale. La situazione attuale ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali, che stanno cercando di garantire la sicurezza delle persone minacciate. Le evacuee sono dirette verso rifugi temporanei mentre si monitorano i livelli di attività del vulcano. La comunità internazionale e i media seguono attentamente gli sviluppi, offrendo supporto e informazioni a chi è colpito da questa emergenza. Gli sforzi per mantenere la sicurezza e ridurre i rischi coinvolgono anche studi e monitoraggi dell’attività vulcanica nella regione.